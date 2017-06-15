Все вокзалы Москвы "заговорили" по-английски

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В рамках подготовки к Кубку конфедераций по футболу на всех столичных железнодорожных вокзалах звуковые объявления стали дублировать на английском языке. Для иностранных туристов перевели информацию о графике движение поездов, а также правила безопасности и информацию об услугах и сервисах.

На всех девяти столичных железнодорожных вокзалах звуковые объявления стали дублировать на английском языке. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Футбольные фанаты будут использовать не только международные, но и межрегиональные маршруты, чтобы переезжать из города в город и болеть за свои сборные. На время проведения Кубка конфедераций - 2017 именно междугородние маршруты станут наиболее востребованными", - отметили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

Сообщения на английском языке помогут иностранным туристам лучше ориентироваться на столичных вокзалах. Для них перевели информацию о графике движение поездов, а также правила безопасности и информацию об услугах и сервисах. Все объявления на английском языке останутся и после завершения Кубка конфедераций по футболу.