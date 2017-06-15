Путин пообещал защищать Крым всеми доступными средствами

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Не Россия решила присоединить Крым, а крымчане решили присоединиться к России, заявил президент Владимир Путин. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну он также сказал, что Россия в случае угрозы Крыму будет защищать свою территорию всеми доступными средствами.

Не Россия решила присоединить Крым, а крымчане решили присоединиться к России, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма, объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России", - напомнил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Он отметил, что Россия в случае угрозы Крыму будет защищать свою территорию всеми доступными средствами.

Ранее Путин обвинил Евросоюз и США в том, что они не стали разбираться в подоплеке политического кризиса на Украине и, "оседлав этого коня недовольства людей", поддержали силовой захват власти в стране.

Премьера документального фильма Стоуна про российского президента "Интервью с Путиным" состоялась 12 июня на канале Showtime. Всего запланировано четыре части. В России фильм покажет "Первый канал". Показ будет проходить с 19 по 22 июня в 21:30. В русском варианте лента будет называться "Путин".

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