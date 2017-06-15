"Прямая линия с президентом": Путину пришло почти 2 млн вопросов

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Владимир Путин в четверг уже в 15-й раз проведет "прямую линию" с населением. Президенту пришло почти 2 миллиона вопросов, основная часть из которых посвящена социальной тематике. По традиции "прямая линия" начнется в полдень и продлится около трех часов.

Почти два миллиона вопросов поступило в центр обработки сообщений для "прямой линии" президента России. Общение Владимира Путина с россиянами начнется в полдень и продлится около трех часов, передает TVC.RU.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, большая часть вопросов традиционно посвящена социальной тематике, в том числе пенсиям, зарплатам и ЖКХ. Меньше, чем раньше, россиян волнуют Сирия и Украина. Песков заметил, что внушительную часть вопросов Путин посмотрел лично.

Эта "прямая линия" станет для главы государства уже 15-й.

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