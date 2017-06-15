Аэропорт Брюсселя был заблокирован на два часа из-за пожара

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В аэропорту Брюсселя в четверг утром произошло возгорание, в результате которого на два часа была полностью парализована работа воздушной гавани. Вылет самолетов не осуществлялся на протяжении двух часов и пассажиры не могли войти в здание терминала. В настоящее время работа аэропорта восстановлена.

В международном аэропорту Брюсселя с 5 часов утра по местному времени было полностью отключено электроснабжение. Это полностью блокировало работу воздушной гавани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Utter chaos at #brusselsairport after power failure. Thousands (including me) stuck outside pic.twitter.com/ulsVWSvHPx — Michelle Clifford (@skynewsmichelle) 15 июня 2017 г.

Отключение электричества и сбой в компьютерной сети произошли в результате возгорания. Вылет самолетов не осуществлялся на протяжении двух часов и пассажиры не могли войти в здание терминала. Также временно не осуществлялась регистрация на рейсы. Сообщается, что в настоящее время электроснабжение в аэропорту восстановлено.