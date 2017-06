Аэропорт Брюсселя был заблокирован на два часа из-за пожара

В международном аэропорту Брюсселя с 5 часов утра по местному времени было полностью отключено электроснабжение. Это полностью блокировало работу воздушной гавани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

Utter chaos at #brusselsairport after power failure. Thousands (including me) stuck outside pic.twitter.com/ulsVWSvHPx