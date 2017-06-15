Россиянин погиб при пожаре на месте падения частей ракеты "Союз"

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В степи Казахстана после падения боковых блоков ракеты-носителя "Союз 2-1а" начался пожар, который унес жизнь сотрудника "НПО машиностроения". Он занимался сбором отделяемых частей ракеты.

В Карагандинской области Казахстана в результате пожара в степи, вызванного падением отделяемых частей ракеты-носителя "Союз 2-1а", погиб человек. Об этом сообщает госкорпорация "Роскосмос".

Погибшим оказался сотрудник "НПО машиностроения", который выполнял работу по сбору упавших частей ракеты. В районе падения обломков были сложные метеоусловия: +34 градуса, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Из-за этого загорелась степь, а мужчину мгновенно накрыло пламенем.

Роскосмос выразил соболезнования родным и близким погибшего. На данный момент степной пожар ликвидирован.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова сообщил, что кроме погибшего, есть еще один пострадавший 1968 года рождения. Сейчас он находится в больнице.

14 июня с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-06". 16 июня он доставит на МКС две тонны груза.

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