Путин пояснил Стоуну необходимость принятия "пакета Яровой"

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Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что возникновение халифата в России невозможно и предостерег от этого Вашингтон. Глава государства также прокомментировал принятие "пакета Яровой". По словам президента России, этот закон необходим для борьбы с терроризмом.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что принятие "пакета Яровой" обосновано и необходимо в борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

По его словам, в Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" - порядка десяти тысяч человек из России и стран СНГ, у которых есть "связи в России".

Среди других вопросов Стоуна был и такой: "Будет ли в Москве халифат?" На что Путин ответил: "Ну, уж этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился". Во время интервью Путин подчеркнул, что "ни одна мировая религия не может быть источником зла".

Пакет "антитеррористических" законопроектов, который в СМИ называют "пакетом" или "законом Яровой", был подписан президентом 6 июля 2016 года.

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