Спецпрокурор по делу о "вмешательстве" России ведет расследование против Трампа

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Спецпрокурор США по расследованию "российского вмешательства" в американских прошлогодних выборах пытается выяснить – не пытался ли глава государства Дональд Трамп мешать правосудию. Об этом сообщает The Washington Post. Представители Трампа назвали публикацию таких сведений возмутительной.

Новый спецпрокурор США по расследованию "российского дела" Роберт Мюллер проверяет главу государства Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию. Об этом сообщает The Washington Post.

В рамках широкого расследования Мюллер допрашивает высокопоставленных американских разведчиков, так же он занят поиском доказательств возможных экономических преступлений сотрудников Трампа. Со спецпрокурором уже согласились переговорить директор Национально разведки Дэн Коутс, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс и ушедший в отставку заместитель директора АНБ Ридард Леджит.

По информации издания, ранее бывший глава ФБР Джеймс Коми заверил Трампа, что против него не ведется расследование о связях с Россией. Но все изменилось после увольнения Коми из структуры.

В свою очередь представитель адвоката Трампа назвал утечку информации ФБР о президенте возмутительной и незаконной.

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