Самолет ВВС Малайзии пропал с радаров

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С экранов радаров пропал самолет ВВС Малайзии. Он покинул военную базу города Куантан около 11:00 утра по местному времени. В настоящее время специалисты проводят поисково-спасательную операцию.

Самолет ВВС Малайзии пропал с экранов радаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Channel NewsAsia.

Военный самолет покинул территорию военной базы малайзийского города Куантан около 11:00 утра по местному времени и связь с ним была потеряна спустя полчаса. О количестве человек на борту воздушного судна не сообщается.

В настоящее время специалисты проводят поисково-спасательную операцию. Дальнейшая информация о данном происшествии уточняется.