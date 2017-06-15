Марков: Порошенко хочет стать украинским Пиночетом

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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов призвал отменить так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, поскольку за три года АТО переросла формат. На это предложение уже ответил Петр Порошенко.. Он отказался отменять АТО, поскольку это сделает Украину "беззащитной" перед мнимой российской угрозой.

Петр Порошенко отказался отменять АТО в Донбассе, мотивировав это тем, что прекращение военной операции сделает Украину беззащитной перед лицом мнимой российской военной угрозы, о которой постоянно говорит Киев. По мнению политолога Сергея Маркова, Киев боится полноценной гражданской войны в Донбассе.

"Украина сейчас переходит от американской, марионеточной диктатуры к диктатуре на собственной основе. По сути, Петр Порошенко хочет стать украинским Пиночетом. И вроде бы американцы готовы дать ему на это согласие. Американцы уходят из Украины по двум причинам. Во-первых, там им тяжело, сложно. Во-вторых, они реализовали главную задачу – смогли сделать из Украины анти-Россию. А нынешняя диктатура бандеровская с успехом делает из украинцев анти-русских", - сказал Марков.

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