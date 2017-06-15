Боевики обстреляли западные районы Алеппо

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Два человека погибли в результате обстрела боевиками западных окраин Алеппо. Еще четверо получили ранения.

В Сирии боевики вооруженных группировок, базирующихся на западных окраинах Алеппо, в нарушение соглашения о прекращении огня обстреляли из минометов мирные кварталы города. В результате погибли двое мирных жителей и еще четверо, в том числе двое детей, получили ранения. Информация о провокационных действиях боевиков осталась без внимания западных СМИ, отмечает "ТВ Центр".

О том, в каком искаженном виде на Западе преподносят события в Сирии и, в частности, действия ВКС России в этой стране, говорилось во время телемоста, связавшем Алеппо, Москву и Женеву. Российский представитель при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин в качестве примера привел историю сирийского мальчика Омрана, которого ряд мировых СМИ с подачи псевдогуманитарной организации "Белые каски" превратили в "символ страданий Алеппо". Фальшивку разоблачил отец мальчика, который вместе с сыном сейчас живет в освобожденном городе.

"Съемку вели без моего разрешения. После этого они начали торговать этой картинкой. У него была маленькая царапина, а они представили ситуацию так, словно мальчик находится в ужасном физическом состоянии. Они начали торговать моим сыном и всеми детьми Сирии. Хочу передать послание всему миру - дети должны быть символом мира, а не войны и предметом торговли. Я хочу, чтобы мой сын стал символом любви и мирного сосуществования между всеми сирийцами и чтобы Сирия вернулась к мирной жизни, как и прежде", - заявляет отец Амрана Мухаммад Дакниш.