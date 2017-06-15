Актер Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни

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В одной из московских больниц скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Ему было 88 лет. По словам окружения актера, он умер тихо во сне.

В Москве скончался народный артист СССР Алексей Баталов. Ему было 88 лет. О смерти актера сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на его друга Владимира Иванова. По его словам, Баталов умер в больнице, во сне.

В январе он сломал шейку бедра, а в феврале перенес операцию. По данным КП, в течение пяти месяцев Баталов не покидал больницу.

Документальный фильм "Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша" на канале "ТВ Центр".

Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире. В 1944 году дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме "Зоя". В 1950 году окончил Школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко. Снялся более чем в 40 фильмах. Актер больше всего известен по своей роли в фильме "Москва слезам не верит".