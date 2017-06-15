ФАС обязала ритейлеров делать скидки на товары

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Федеральная антимонопольная служба направила ритейлерам разъяснения закона "О торговле", призвав их снижать розничные цены, если им удается получить скидку у поставщиков. При этом скидка для покупателя должна быть не меньше, чем уступка для самих ритейлеров.

Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила ритейлерам новые разъяснения положений закона "О торговле", вступивших в силу еще с 1 января 2017 года. В письме за подписью замглавы службы Андрея Кашеварова от 9 июня сказано, что, "выбив" скидку у поставщика, магазин должен соответствующим образом снизить цену товара на полке. Об этом пишет газета "Известия".

Неисполнение этого правила попадает под нарушение норм закона "О торговле", за которое предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей.

Ранее, по данным газеты, поставщики обращались с жалобами, что магазины добиваются для себя скидок до 30%, но это никак не отражается на ценах товаров на полках.

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