Минздрав рассчитал, сколько можно пить без вреда для здоровья

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В Минздраве рассчитали нормы безопасного употребления алкоголя для россиян. В частности, если мужчина будет пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. При этом женщинам можно выпивать два бокала сухого вина крепостью 13 градусов или бокал шампанского в день.

Специалисты Минздрава России рассчитали нормы безопасного употребления алкоголя для мужчин и женщин. Об этом пишет газета "Известия". В будущем этими нормами будут маркировать алкогольную продукцию.

В нормах определено количество выпивки, соответствующее низкому, среднему и высокому вреду здоровью. В частности, если мужчина будет пить по 1,5 литра пива крепостью 4,5 градусов три дня в неделю, то риск будет низким. На протяжении пяти дней та же дозировка повысит риск до среднего, а ежедневное употребление – до высокого.

Если говорить о более крепких напитках, то четыре бутылки крепленого вина крепостью 18 градусов и объемом 750 миллилитров в неделю для мужчины считаются высоким риском, три – средним, а одна – низким. При этом рюмку водки представителям сильного пола можно пить дважды в день.

Согласно рекомендациям Минздрава, женщинам можно выпивать два бокала сухого вина крепостью 13 градусов или бокал шампанского в день. Это будет низким риском для их здоровья.

Однако, по мнению директора Института наркологического здоровья нации Олега Зыкова, выявить допустимые нормы для употребления алкоголя невозможно, потому что такие рекомендации должны составляться для каждого человека индивидуально.