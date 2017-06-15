Российским военным увеличат срок выслуги до 25 лет

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В России разрабатывается законопроект, согласно которому военные будут выходить на пять лет позже. Таки образом правительство сможет экономить в год несколько сотен миллиардов рублей для бюджета.

В ведомствах, которые предусматривают военную службу, могут увеличить срок выслуги лет с 20 до 25 лет, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минобороны.

Законопроект, работа над которым стартовала в марте, затронет пенсионное обеспечение военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. Известно, что реформа запланирована после президентских выборов 2018 года. Она не затронет тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги. Остальные будут дослуживать еще пять лет.

По мнению авторов законопроекта, подобная реформа позволит экономить несколько сотен миллиардов рублей ежегодно. Но в то же время отбить желание пойти на службу в силовые структуры.