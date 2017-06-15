Индексы Московской биржи упали на фоне новостей о новых санкциях США
Теги: санкции Экономика москва биржа
Сенат США одобрил проект закона о введении новых санкций в отношении России. На фоне этого "рублевый" индекс Московской биржи в первые минуты торгов опустился до отметки 1808,12 пункта, что примерно на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
"Рублевый" индекс ММВБ в первые минуты торгов опустился до отметки 1808,12 пункта, что примерно на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Падение "рублевого" индекса и других показателей произошли на фоне того, как Сенат США одобрил проект закона о введении новых санкций в отношении России.
Кроме того, "валютный" индекс РТС снизился до отметки 988,9 пункта, что на 2,47% ниже уровня закрытия торгов среды.
Читайте также:
Силуанов: решение ФРС повысить ставку не окажет влияния на экономику России
Глава американского Минфина заявил об отсутствии планов по отмене санкций
Белоруссия исключит российские рубли из золотовалютных резервов