Индексы Московской биржи упали на фоне новостей о новых санкциях США

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Сенат США одобрил проект закона о введении новых санкций в отношении России. На фоне этого "рублевый" индекс Московской биржи в первые минуты торгов опустился до отметки 1808,12 пункта, что примерно на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

"Рублевый" индекс ММВБ в первые минуты торгов опустился до отметки 1808,12 пункта, что примерно на 1,54% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Падение "рублевого" индекса и других показателей произошли на фоне того, как Сенат США одобрил проект закона о введении новых санкций в отношении России.

Кроме того, "валютный" индекс РТС снизился до отметки 988,9 пункта, что на 2,47% ниже уровня закрытия торгов среды.

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