Собянин открыл ДК имени Астахова после капремонта

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Сергей Собянин в четверг открыл после реконструкции Дворец культуры имени Героя СССР Ивана Астахова.

Открытый после реконструкции Дворец Культуры имени Героя Советского Союза Ивана Астахова посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В Москве десятки домов культуры, которые составляют значимую часть досуга москвичей. Они накопили огромный опыт работы за десятилетия. В то же время они не все находятся в хорошем материальном состоянии. Поэтому мы системно проводим такие реконструкции. Кроме улучшения материальной базы конечно важно и сохранение старых традиций", - отметил Собянин.

Ремонтные работы велись больше двух лет, теперь это современное многофункциональное пространство. Здесь работают десятки учебных секций. Можно попробовать себя в театральных постановках, принять участие в музыкальных концертах и цирковых номерах. Для самых маленьких работают кружки раннего развития.