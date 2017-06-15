Для болельщиков Кубка конфедераций сделали бесплатный проезд

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Проезд в общественном транспорте стал бесплатным для болельщиков Кубка Конфедерации. Временные правила распространяются и на междугородние поезда.

С четверга начал действовать бесплатный проезд для болельщиков Кубка конфедераций. Временные правила распространяются не только на городской транспорт, но и на междугородние поезда, передает "ТВ Центр".

262 дополнительных состава будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Сочи и обратно. Для зрителей футбольного турнира подготовили комфортабельные вагоны. Бесплатный проезд будет действовать до 4 июля. Ожидается, что Кубок конфедераций посетят десятки тысяч болельщиков из разных стран.