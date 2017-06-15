Прощание с Алексеем Баталовым пройдет в понедельник в ЦДК

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Ушел из жизни Алексей Баталов. На его счету десятки ролей в театре и кино. Всенародную любовь актеру принесли работы в легендарных картинах "Летят журавли", "Девять дней одного года", "Звезда пленительного счастья", "Москва слезам не верит". Баталов и сам снимал кино, а также воспитывал молодое поколение актеров во ВГИКе.

Артист из уходящей эпохи, рыцарь кино, гордость отечественного кинематографа — Алексей Баталов поистине народный артист. Его герои часто становились символом поколения, отмечает "ТВ Центр". Он на своем месте в драме и в комедии, он лиричен и трагичен.

Друзья шутили: "Врачующий голос Баталова надо разливать по маленьким пузырькам и продавать в аптеке". Ведь он, как и его обладатель, приносит покой и умиротворение в жизнь.

"Для меня это был безусловный авторитет. Эталон и идеал служения искусству, кино. Актер, который с детства врезался в память, в судьбу нашего народа со своими немногочисленными, но яркими ролями, которые забыть невозможно", - говорит актер Дмитрий Харатьян.

Алексей Баталов родился во Владимире в актерской семье. Мама и папа работали в МХАТе. Первый выход на сцену состоялся во время войны, в эвакуации в Бугульме, где его мать организовала свой театр. А вскоре снова вышла замуж. С отчимом, писателем Виктором Ардовым, работавшим у Ахматовой литературным секретарем, мальчик сразу подружился.

Квартира Ардовых на Большой Ордынке была московским приютом Анны Ахматовой, он видел Цветаеву и Бродского. Ахматову, как шутил, и вовсе видел чаще, чем бабушку. После окончания школы-студии МХАТ играл в театре. А всенародную любовь ему принесли работы в кино.

Со своей первой роли в кино в 1950-е годы сразу казался человеком вне рейтинга. Его секрет - в абсолютной цельности личности. Он весь такой, каковы его герои — трогательные, настоящие и интеллигентные.

Первая интеллектуальная драма Михаила Ромма "9 дней одного года" вдохновила не одно поколение физиков. Академики с мировыми именами утверждали артистов на главные роли. Сам Баталов был очарован сценарием. Фильм снимали в Дубне. Роль физика-ядерщика, облученного, но продолжающего служение науке ученого, получилась настолько убедительной, что кино собирались запретить. Потому что такая правда могла оттолкнуть молодежь от науки.

"Мы снимались внутри секретных лабораторий института. Журналистам это не могло прийти в голову, и они писали в своих рецензиях: "Очень убедительные декорации, похожие, наверное, на установки", - вспоминал Баталов.

Небывалый успех - в год выпуска картину посмотрели 24 миллиона человек, призы и фестивали, и нескончаемый приток молодых специалистов в науку.

В 79-м выходит фильм "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова и Баталов обрел навеки народную славу и любовь. Не так много ролей по сравнению с его коллегами — 40 с небольшим, но какие. Баталов считал себя счастливым человеком в профессии.

До последнего преподавал во ВГИКе, автор кино- и радиопостановок, сценарист, обладатель наград престижных фестивалей и лауреат многочисленных премий. Его называли "мастером несоответствий". Так окрестил Алексея Баталова журнал "Советский экран" в восьмидесятые годы. Он действительно, пожалуй, единственный, кто умел сыграть слесаря-философа, врача-обольстителя, циркача-революционера. Он и в жизни человек, несоответствующий стереотипам.

В январе 2017 года Алексей сломал шейку бедра, а через месяц ему была сделана операция, после которой он уже не покидал стены больницы. Алексею Баталову было 88 лет. Прощание пройдет в понедельник в Центральном доме кинематографистов.