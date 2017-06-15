На Чукотке спасатели ищут семью с детьми, перевернувшуюся на лодке

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На Чукотке перевернулась лодка с семьей из семи человек. Женщина c трехлетним ребенком смогла выбраться на берег, а двое мужчин и трое детей пропали. Следователи сообщили, что шкипер лодки не имел прав на управление, а у судна не было регистрационных знаков.

На Чукотке следователи выясняют обстоятельства крушения моторной лодки, которая перевозила семью из семи человек, сообщает СУ СКР по Чукотскому автономному округу.

По данным следствия, ЧП произошло на реке Малый Анюй. Моторная лодка "Казанка" без регистрационных знаков под управлением 30-летнего мужчины опрокинулась, пройдя около двух километров. Женщина с трехлетним ребенком смогла выбраться на берег, остается неизвестной судьба еще трех детей и двух мужчин. Сообщается, что шкипер лодки не имел прав на управление.

Спасателям удалось найти лодку. В поиске пропавших пяти человек принимают участие 16 спасателей и шесть единиц техники. Ситуацию взял под свой контроль губернатор Чукотки Роман Копин. На место происшествия отправился следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России.

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