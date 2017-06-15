В Еврейской автономной области третьи сутки ищут пропавшую девочку

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Более 100 человек уже третьи сутки ищут пропавшего в Еврейской автономной области ребенка. Трёхлетняя девочка ушла из дома в поселке Соцгородок еще в начале недели.

В Еврейской автономной области разворачивается масштабная поисковая операция. Об этом сообщает "ТВ Центр". Уже третьи сутки там ищут пропавшего ребенка. Трёхлетняя девочка ушла из дома в поселке Соцгородок еще в начале недели. До сих пор о её местоположении ничего не известно. В спасательной операции принимают участие более 100 человек - полицейские, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры. Поиски не прекращаются даже ночью. С рассветом местность начал обследовать беспилотник.

