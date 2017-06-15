Госдума одобрила расширение полномочий ФСО‍

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Госдума поддержала большинством голосов во втором чтении президентский законопроект о расширении полномочий ФСО. В частности, спецслужбу предполагается наделить правом запрещать движение на трассах и безвозмездно использовать транспортные объекты, в том числе аэропорты.

Госдума приняла во втором, основном чтении, законопроект, согласно которому сотрудники Федеральной службы охраны смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах.

Среди других новаций - дополнительные основания для увольнения из ФСО, а также запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать в интернете информацию о своей работе, сообщает ТАСС. Дума также разрешила ФСО защищать персональные данные находящихся под госохраной лиц.

Законопроект внес в начале февраля президент России Владимир Путин. Спецслужбу предполагается наделить правом "временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны". Госохрана после принятия законопроекта сможет бесплатно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские и речные порты.

Ранее Путин наделил ФСО правом изымать земельные участки для госнужд.

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