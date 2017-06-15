СКР опроверг сообщения о завершении расследования дела Васильевой

Теги: Уголовное дело минобороны васильева скр опровержение хищение

В Следственном комитете опровергли информацию некоторых СМИ о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что эта информация не соответствует действительности.

В Следственном комитете России опровергли информацию некоторых СМИ о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается", - отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что военные следователи завершили основное уголовное дело в отношении Васильевой по фактам более 40 эпизодов хищения активов Минобороны.

8 мая 2015 года Пресненский суд приговорил Евгению Васильеву к пяти годам заключения в колонии общего режима и удовлетворил иски о взыскании с пяти фигурантов дела 216 миллионов рублей. В колонии Васильева пробыла всего около трех с половиной месяцев, после чего была отпущена на свободу по УДО.

Читайте также:

СКР опроверг информацию о снятии ареста с имущества Васильевой

Русскому музею подарили картины Евгении Васильевой

Адвокат Васильевой задержан в аэропорту "Внуково"