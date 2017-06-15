Захарова: США боятся сказать добрые слова в адрес России

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Москва так и не получила от Вашингтона поздравление с Днем России. Официальный представитель МИД России предположила, что "в условиях глобальной антироссийской паники" США боятся сказать добрые слова в адрес России.

Вашингтон не передал Москве поздравление с Днем России, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

"Сотрудники Госдепартамента заявили, что у них изменились порядки, и теперь поздравления передаются через посольство США. Оказалось, что посольство США в Москве никакого поздравления российским госорганам не передавало", - цитирует ТАСС Захарову.

Дипломат предположила, что "в условиях глобальной антироссийской паники" в США "боятся какие-то добрые слова сказать в адрес России".

Госдеп США ранее объяснил отсутствие традиционного поздравления в адрес Москвы с Днем России. Как пояснили в пресс-службе американского дипведомства, администрация Дональда Трампа приняла "новый подход". В российском посольстве в Вашингтоне заметили, что подобный случай - первый за последние 25 лет.

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