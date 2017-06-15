Путин: рецессия в российской экономике преодолена

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Президент России Владимир Путин констатировал, что рецессия в российской экономике преодолена. Однако, по его словам, есть и некоторые проблемы, в том числе снижение реальных доходов граждан и увеличение количества людей за чертой бедности. Об этом он заявил во время "Прямой линии".

Рецессия в российской экономике завершена, и это объективные данные. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос "Можно ли говорить о завершении экономического кризиса?" во время "Прямой линии".

По его словам, несмотря на это, есть и некоторые проблемы. В частности, речь идет о снижении реальных доходов граждан и увеличении количества людей за чертой бедности.

Путин утверждает, что рост в экономике, хоть и скромный, наблюдается уже три квартала. "Три квартала подряд наблюдается рост ВВП", - сказал он. Президент также отметил рост промышленного производства, рост кредитов и продаж автомобилей; несырьевой экспорт вырос на 19%; рекордно низкая инфляция 4,1%.

Президент России Владимир Путин в очередной, пятнадцатый, раз отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию общения главы государства с народом.

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