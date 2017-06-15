Путин не хочет, чтобы его внуки росли "принцами крови"

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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о своей семье во время "Прямой линии", заявил, что его внуки ходят в детский сад, а дочери ведут нормальную жизнь. Он сообщил, что не называет имена своих родственников, потому что не хочет, чтобы они стали "принцами крови". Путина также поздравили с рождением второго внука.

Во время "Прямой линии" Владимира Путина попросили рассказать о внуках. Вопрос адресовали жители Кабардино-Балкарии. Путин рассказал, что внуки у него есть, они живут, как и дети, в Москве. Его дочери не лезут в политику и живут нормальной жизнью.

"Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь, в России, в Москве, и внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут в политику ни в какую, живут нормальной жизнью", - сказал президент.

"Внуки есть, живут нормальной жизнью, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, я не хочу, чтобы они росли принцами крови. Стоит мне назвать только имя, возраст, как их сразу идентифицируют, их не оставят в покое. И это нанесет ущерб развитию ребенка", - ответил президент России, объясняя свое нежелание называть имя и возраст внуков.

Путин также сообщил, что у него недавно родился второй внук. Ведущие поздравили президента. В студии раздались аплодисменты.

Напомним, TVC.RU ведет онлайн-трансляцию общения Путина с гражданами.

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