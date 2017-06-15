Путин: санкции заставили нас включить мозги

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Владимир Путин заявил, что на протяжении всей своей истории Россия находилась под санкциями. Президент подчеркнул, что более важной проблемой стало падение цены на нефть. Он также отметил, что "санкции заставили нас включить мозги" и восстановить компетенцию во многих отраслях.

Президент России Владимир Путин заявил, что на протяжении всей своей истории наша страна находилась под санкциями. Об этом он рассказал во время "Прямой линии".

"Не было бы Крыма, придумали бы что-то еще", - сказал Путин. По его словам, санкции кардинально не сказались на состоянии российской экономики. Президент подчеркнул, что более важной проблемой стало падение цены на нефть.

Путин также отметил, что "санкции заставили нас включить мозги". Он добавил, что в результате этих ограничений, Россия восстановила компетенцию во многих отраслях: в ракетостроении, фармацевтике, машиностроении, сельском хозяйстве и других сферах. Из-за продления антироссийских санкций Москва потеряла 50-52 миллиарда долларов, а западные страны – 100 миллиардов.

Президент России Владимир Путин в очередной, пятнадцатый, раз отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию общения главы государства с народом.

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