В Малайзии потерпел крушение военный самолет, погибли два пилота

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Самолет ВВС Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа.Ранее сообщалось, что самолет Королевских воздушных сил Малайзии вылетел в 11:00 по местному времени с авиабазы Куантан и пропал с радаров спустя полчаса.