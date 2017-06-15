12:31, 15 июня 2017

В Малайзии потерпел крушение военный самолет, погибли два пилота

Теги:  В мире  армия  самолет  крушение  малайзия

Самолет ВВС Малайзии потерпел крушение, погибли два члена экипажа.Ранее сообщалось, что самолет Королевских воздушных сил Малайзии вылетел в 11:00 по местному времени с авиабазы Куантан и пропал с радаров спустя полчаса.

Малайзийский военный самолет потерпел крушение в 51 километре от авиабазы Куантан, об этом сообщает газета Strait Times.

Сообщается, что два члена экипажа погибли.

Ранее сообщалось, что самолет Королевских воздушных сил Малайзии вылетел в 11:00 по местному времени с авиабазы Куантан и пропал с радаров спустя полчаса.  

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