Путин рассказал о пользе контрсанкций

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Российские фрукты и овощи останутся конкурентоспособными благодаря высокому качеству, даже если санкции отменят. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Власти сделали все, чтобы российские производители нарастили производство овощей и фруктов. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о пользе ответных санкций, передает TVC.RU.

"Мы закрыли, или прикрыли импорт, но собственного объема производства не было. И мы сделали все, чтобы наши производители нарастили производство овощей. Мы исходили из того, что наш сельхозпроизводитель должен набрать такие обороты, чтобы закрыть потребности рынка. И инфляция в 4,1% - результат импортозамещения", - сказал президент.

При этом он отметил, что если западные страны будут снимать санкции, то Россия должна также это сделать, иначе возникнут проблемы в рамках ВТО.