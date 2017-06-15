Путин рассказал о пользе контрсанкций
Российские фрукты и овощи останутся конкурентоспособными благодаря высокому качеству, даже если санкции отменят. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Власти сделали все, чтобы российские производители нарастили производство овощей и фруктов. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о пользе ответных санкций, передает TVC.RU.
"Мы закрыли, или прикрыли импорт, но собственного объема производства не было. И мы сделали все, чтобы наши производители нарастили производство овощей. Мы исходили из того, что наш сельхозпроизводитель должен набрать такие обороты, чтобы закрыть потребности рынка. И инфляция в 4,1% - результат импортозамещения", - сказал президент.
При этом он отметил, что если западные страны будут снимать санкции, то Россия должна также это сделать, иначе возникнут проблемы в рамках ВТО.
Новости по теме Прямая линия с президентом
-
15 июня 2017
Путин похвалил Порошенко за знание русской литературы
-
15 июня 2017
Путин: Россия не мажет одной краской всех украинцев
-
15 июня 2017
Путин не хочет, чтобы его внуки росли "принцами крови"
-
15 июня 2017
Власти Забайкалья отреагировали на поручение Путина в ходе "Прямой линии"
-
15 июня 2017
Путин: санкции заставили нас включить мозги