Алексея Баталова похоронят на Преображенском кладбище Москвы

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Народного ариста СССР Алексея Баталова похоронят в Москве на Преображенском кладбище. Прощание с актером состоится 19 июня в Центральном доме кино.

Актер Баталов будет похоронен в понедельник, 19 июня, на Преображенском кладбище Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Союза кинематографистов Клима Лаврентьева.

Простятся с актером в тот же день, панихида пройдет в Доме кино. Начало: в 11:30.

Алексей Баталов скончался в ночь на четверг на 89-м году жизни. Актер снялся в более чем 40 фильмах. Одной из самой звездных стала роль Гоши в фильме "Москва слезам не верит".