Власти Забайкалья отреагировали на поручение Путина в ходе "Прямой линии"
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Власти Забайкальского края помогут жительнице региона, которая в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным рассказала ему о своем сгоревшем доме. Губернатор Забайкалья Наталья Жданова заявила, что поручение президента по данному вопросу будет выполнено.
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила, что власти региона помогут матери-одиночке из Оловяннинского района, которая рассказала президенту России Владимиру Путину о своем сгоревшем доме.
"Мы будем разбираться в этой ситуации, безусловно, поможем этой несчастной женщине и выполним поручение нашего президента, который всегда поддерживает наш регион", - приводит слова Ждановой ТАСС.
Ранее жительница Забайкальского края, пострадавшая при пожарах в регионе, в ходе "Прямой линии" с Путиным задала ему вопрос о том, могут ли ей выделить новое жилье. Президент ответил, что он попросит губернатора региона разобраться с этой ситуацией.
Президент России Владимир Путин в очередной, пятнадцатый, раз отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию общения главы государства с народом.
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