17-летняя девушка умерла во время пластической операции в Москве

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В столичной клинике на операционном столе скончалась несовершеннолетняя девушка. Врачи проводили ей пластическую операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица. Возбуждено уголовное дело.

В Москве возбудили уголовное дело по факту смертельной операции в одной из клиник пластической медицины, об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, 17-летняя девушка скончалась на операционном столе. Сотрудники клиники проводили операцию по устранению последствий внутриутробных травм лица.

Ранее в СМИ появилась информация, что хирургическая операция должна была позволить девушке вернуться в семью. Она родилась с синдромом Гольденхара и ее мать отказалась от новорожденной из-за ее недуга. Девочка воспитывалась в Азовской школе-интернате. В эфире одной телепередачи ей пообещали, что дадут возможность бесплатно избавиться от врожденной патологии. Присутствовавшая на шоу мать заявила, что заберет девушку домой только после пластической операции.