Количество погибших при пожаре в Лондоне увеличилось до 17 человек
Жертвами пожара в высотном доме в Лондоне стали 17 человек. Уточненные данные сообщила полиция. При этом там исключили версию теракта.
В результате пожара в Grenfell Tower погибли 17 человек. Такие данные озвучил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди. Он отметил, что это число может увеличиться, пишет ТАСС.
При этом в полиции исключили версию о теракта в высотке.
Мощный пожар в высотке на западе британской столицы начался прошлой ночью. Многие не успели выбраться и оказались заблокированы в квартирах из-за того, что не сработала система предупреждения. Около 80 человек находятся в больницах. Некоторые - в критическом состоянии.