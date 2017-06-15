Количество погибших при пожаре в Лондоне увеличилось до 17 человек

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Жертвами пожара в высотном доме в Лондоне стали 17 человек. Уточненные данные сообщила полиция. При этом там исключили версию теракта.

В результате пожара в Grenfell Tower погибли 17 человек. Такие данные озвучил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди. Он отметил, что это число может увеличиться, пишет ТАСС.

При этом в полиции исключили версию о теракта в высотке.

Мощный пожар в высотке на западе британской столицы начался прошлой ночью. Многие не успели выбраться и оказались заблокированы в квартирах из-за того, что не сработала система предупреждения. Около 80 человек находятся в больницах. Некоторые - в критическом состоянии.