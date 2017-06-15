Путин: Россия не мажет одной краской всех украинцев

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Житель Киева в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным заявил, что российские телеканалы всех украинцев "мажут одной краской". Российский лидер с ним не согласился и отметил, что "никого никакой краской не мажут". По его словам, Россия старается не вмешиваться во внутренние процессы на Украине.

Житель Киева в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российские телеканалы всех украинцев "мажут одной краской", однако российский лидер с ним не согласился, передает TVC.ru.

"Никого никакой краской не мажут", - сказал Путин. Он также поблагодарил жителя украинской столицы и отметил, что Россия не хочет публичной поддержкой нанести ущерб украинцам пророссийских взглядов, и старается не вмешиваться во внутренние процессы на Украине.

Кроме того, Путин также решил рассказать о лидере общественного движения "Украинский выбор - право народа" Викторе Медведчуке. По словам президента, Медведчук публично отстаивает свою точку зрения, являясь ярым сторонником независимости Украины, однако при этом он выступает за "добрые" отношения с Россией и экономическую интеграцию.

Президент России Владимир Путин в очередной, пятнадцатый, раз отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию общения главы государства с народом.

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Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Онлайн-трансляция