Финские пограничники задержали российскую яхту с мигрантами на борту

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Погранслужба Финляндии задержала российскую яхту, которая нелегально перевезла 17 мигрантов в страну. Судно конфисковано, а экипаж, состоящий из россиян, задержан. Личности мигрантов устанавливаются.

Финская пограничная служба задержала в порту Лаппеенранта российскую яхту, которая недегально перевозила в страну мигрантов, передает ТАСС.

14-метровая яхта была задержана 6 июня, на ее борту находилось 17 иностранцев. В Погранслужбе Финляндии заявили, что экипаж, состоящий из россиян, задержан, корабль конфискован, а личности нелегалов устанавливаются.

Расследование ведется по статье "Организации нелегальной миграции с отягчающими обстоятельствами". Максимальный срок за это преступление – шесть лет.

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