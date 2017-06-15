Путин похвалил Порошенко за знание русской литературы

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Владимир Путин отреагировал на цитирование Петром Порошенко стихотворения Лермонтова "Прощай, немытая Россия...". Президент похвалил украинского коллегу за знание русской литературы, но посоветовал не задирать нос.

Владимир Путин похвалил Петра Порошенко за знание русской литературы. Так президент отреагировал на цитирование украинским президентом стихотворения Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия". Об этом сообщает TVC.RU.

Тем не менее, Путин напомнил Порошенко о второй части стихотворения.

"Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей", - процитировал президент.

Путин также напомнил, что на момент написания стихотворения Лермонтова области, которые сегодня называются Украиной, были просто частью Россией.

"Нечего нос задирать", - заключил президент.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с началом действия безвизового режима с Евросоюзом и написал в Twitter: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".