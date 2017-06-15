Путин прокомментировал споры вокруг фильма "Матильда"

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос актера Сергея Безрукова во время "Прямой линии". Он попросил главу государства прокомментировать ситуацию вокруг спора между режиссером Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской из-за фильма "Матильда".

Актер Сергей Безруков поблагодарил Владимира Путина за поддержку детских театров и спросил президента во время "Прямой линии" про фильм "Матильда". Актер также вспомнил обыск в "Гоголь-центре".

Путин в ответ заявил, что Россия - страна большая и сложная. По его словам, у всех разные мнения по всем вопросам. Про царскую семью и более жесткие фильмы снимали, уверен он, а в патриотизме Алексея Учителя у Путина сомнений нет.

Он не согласен, что фильм "Матильда" пытаются запретить. А у депутата ГД Натальи Поклонской, которая ранее неоднократно просила проверить фильм, есть позиция, она ее отстаивает, сказал Путин. Однако никаких решений еще не принято. Путин надеется, что все решится в рамках приличия и закона.

В диалог вступил Алексей Учитель, который считает абсурдным формирование точки зрения на тему фильма, который еще никто не видел. Его огорчает, что тратятся государственные деньги на бесконечные проверки, которые нацелены на одно и то же. И такого подстрекательства, убежден режиссер, не должно быть. Путин согласился с режиссером. При этом он не стал комментировать обыски в "Гоголь-центре".

Эксперты ранее посмотрели полную версию фильма "Матильда" и не нашли в ней сцены, порочащие образ Николая II, причисленного к лику святых. Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отправила личное письмо режиссеру Алексею Учителю с просьбой показать его фильм экспертам для оценки.

В четверг в Гостином дворе в 15-й раз проходит прямая линия с Владимиром Путиным, в рамках которой президент отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию беседы президента с гражданами.

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