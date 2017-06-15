Власти Москвы превращают столичные ДК в современные культурные центры

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В Москве завершился капитальный ремонт в одном из старейших домов культуры имени Астахова. Уже в сентябре он начнет работать как современный культурный центр. Результаты реконструкции оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

В краеведческом зале можно увидеть всю историю культурного центра. В 41-ом году здесь готовили ополченцев для обороны Москвы, а нынешнее здание появилось в 62-ом. К двухтысячным оно пришло в аварийное состояние, чтобы привести его в порядок потребовалось три года.

Строители отреставрировали фасад здания. Старые балки заменили на новые перекрытия, поставили пластиковые окна. Полностью поменяли систему отопления и коммуникации, установили современные системы пожарной безопасности, отремонтировали концертный зал, который не функционировал почти 20 лет из-за угрозы обвала крыши. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В Москве десятки домов культуры, которые составляют значимую часть досуга москвичей, они накопили огромный опыт работы за десятилетия, это привычная традиционная работа домов культуры. В то же время они не все находятся в хорошем материальном состоянии, поэтому мы системно проводим такие реконструкции", - рассказал Сергей Собянин.

Во время ремонта деятельность коллективов не прекращалась. Для секций нашли помещения в школах района. Благодаря этому удалось сохранить ансамбль русской народной песни, изостудию и цирковую школу. Сегодня в стенах культурного центра - более 70 кружков для детей и взрослых.

"Кроме улучшения материальной базы конечно важно и сохранение старых традиций, создавать новые возможности и на базе домов культуры создавать новые культурные центры районов Москвы. Вот здесь ДК Астахова, который является традиционным культурным центром с огромной историей - сегодня по сути дела день рождения. Всех поздравляю, поздравляю москвичей, жителей Марьино, Люблино, Печатников, которые конечно будут здесь активно принимать участие во всех мероприятиях", - сказал Сергей Собянин.

Уже в четверг в ДК пришли десятки людей, чтобы увидеть небольшой концерт в новом зале, оснащенном современным световым и звуковым оборудованием. Открылись хореографический и цирковой кружок. Для самых маленьких жителей Люблино провели мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному искусству.

Начиная с сентября, ДК будет работать в новом формате современного культурного центра. Самодеятельности станет меньше, профессиональных педагогов больше, но традиции обещают не забывать.

За пять лет в Москве отремонтировали семь домов культуры, в этом году отреставрируют еще пять. В обновленных центрах москвичам обещают досуг для всех возрастных категорий, от трех, до ста трех лет.

Никита Васильев, Константин Степанов-Молодов, Илья Ушаков. "ТВ Центр".