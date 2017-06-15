В Москве 15 июня стал самым холодным за 138 лет

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В столице 15 июня стал самым холодным за последние 138 лет. Однако, по данным синоптиков, арктический воздух в столице не должен задержаться надолго. Уже к концу недели температура поднимется до 25 градусов тепла.

15 июня стал самым холодным днем за последние 138 лет в столице. Об этом сообщает метеоцентр "Фобос".

"Сегодняшняя прохлада, безусловно, войдет в метеоисторию столицы - такого прохладного дня в столице не было с 1879 года. А для метеостанции ВДНХ - это рекорд минимальной дневной температуры. Предыдущий экстремум был зафиксирован в 1950 году и составлял 12,6 градуса", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, арктический воздух в столице не должен задержаться надолго. Уже с пятницы воздух будет прогреваться сильнее, тучи рассеются и к концу недели температура поднимется до 25 градусов тепла.