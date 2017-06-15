Старейшая электростанция России отмечает 120-летие

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Старейшая действующая тепловая электростанция страны - ГЭС-1 готовится отмечать 120-летний юбилей. Здание на Раушской набережной, напоминающее корабль, было построено по приказу императора Александра III в конце 19 века. Тогда станция впервые дала Москве переменный ток, а в наши дни она снабжает тепловой энергией Кремль, Государственную Думу и другие объекты в центре города.