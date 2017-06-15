Путин призвал не накручивать ситуацию вокруг Исаакиевского собора
Теги: Культура путин религия храм прямая линия
Владимир Путин сообщил, что нужно деполитизировать ситуацию вокруг Исаакиевского собора и не стоит забывать, что он строился в первую очередь как храм, а не как музей. Путин призвал найти баланс между музейной и религиозной функциями собора.
Владимир Путин считает, что в Исаакиевском соборе необходимо соблюдать баланс между музейной деятельностью и отправлением религиозного культа. Об этом он сообщил во время "Прямой линии".
Президент отметил, что нужно деполитизировать ситуацию вокруг собора и не стоит забывать, что здание было построено в первую очередь как храм. Но Исаакий должен сохранить свою музейную функцию, добавил глава государства.
В январе стало известно, что власти Санкт-Петербурга решили передать РПЦ Исаакиевский собор. Это решение вызвало массовые протесты со стороны жителей города и представителей музейного сообщества.
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