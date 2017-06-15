Путин: Россия не считает США своим врагом
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Во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным американский житель спросил, как ему быть с волной русофобии в его стране. Российский лидер ответил, что наши граждане не считают США своим врагом. Он отметил, что русофобия является результатом внутриполитической борьбы в Америке.
Американский житель в ходе "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным попросил совет, как ему быть с волной русофобии в его стране, передает TVC.ru.
"Мы не считаем Америку своим врагом", - сказал Путин. Он отметил, что русофобия в США является результатом внутриполитической борьбы.
Президент также напомнил, что ранее россияне и американцы на протяжении двух мировых войн сражались на одной стороне. Путин также добавил, что Россия с уважением относится к достижениям американского народа.
Президент России Владимир Путин в очередной, пятнадцатый, раз отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию общения главы государства с народом.
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