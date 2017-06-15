Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Екатеринбурге

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Самолет выкатился за пределы посадочной полосы при посадке в Екатеринбурге. Пострадавших в результате инцидента нет. В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что при посадке на мокрую взлетно-посадочную полосу произошел эффект глиссирования.

Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, при посадке в аэропорту "Кольцово" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиагавани, пострадавших в результате инцидента нет.

В ближайшее время самолет будет отбуксирован, он не получил повреждений. Инцидент может привести к задержке вылета и прилета ближайших рейсов, предупредили в "Кольцово".

Как рассказал агентству источник в экстренных службах, самолет выкатился на 50 метров за ВПП. На борту лайнера находились 80 пассажиров.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" пояснили, что при посадке на мокрую взлетно-посадочную полосу произошел эффект глиссирования (потеря сцепления самолета с взлетно-посадочной полосой).

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