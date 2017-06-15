Путин сравнил Коми со Сноуденом и пообещал убежище

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Путин считает, что ситуация с экс-сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом и экс-главой ФБР Джеймсом Коми похожи и готов предоставить последнему политическое убежище, если его начнут преследовать.

Владимир Путин сравнил экс-сотрудника АНБ Эдвард Сноудена и экс-глава глава ФБР Джеймса Коми, вспомнив, что последний записал разговор с президентом США Дональдом Трампом и передал в СМИ. Об этом он сообщил во время "Прямой линии".

Президент добавил, что Россия готова предоставить политическое убежище Коми, если в этом будет необходимость.

В 2013 году экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден передал журналистам The Guardian и The Washington Post информацию о тотальной слежке американских спецслужб. Сначала он скрывался от преследования в Гонконге, затем планировал бежать в Исландию. В России ему предоставили политическое убежище.

8 июня экс-глава глава ФБР Джеймс Коми также передал СМИ секретную информацию. Он через друга намеренно передал записку, составленную после разговора с Дональдом Трампом.