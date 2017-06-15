Владимир Путин рассказал о своем отце

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Во время "Прямой линии" Владимиру Путину задали вопрос о проблемах медицины. Жительница города Апатиты обратилась к главе государства с просьбой: "Можно ли сделать так, чтобы врачи сразу ставили правильный диагноз?" В ответ Путин рассказал личную историю, которая касается его отца.

Во время "Прямой линии" к Владимиру Путину обратилась из города Апатиты тяжелобольная девушка по имени Дарья.

Она рассказала, что у нее рак четвертой стадии, а также о том, что в области не хватает специалистов, которые могли бы во время поставить диагноз, так как многие медучреждения города закрылись, а поездку в другой город позволить себе могут не все. Более того, по ее словам, скорая помощь не успевает довозить тяжелых больных до больниц.

"Мне поставили диагноз "рак четвертой стадии". <…> Мое время в лечении было упущено. В связи с тем, что лечили мне спину: уколы, массажи, вот это все. Это привело к тому, что я оказалась в больнице, и мне поставили диагноз. Владимир Владимирович, можно ли сделать так, чтобы врачи сразу ставили правильный диагноз?" – обратился к президенту девушка.

В ответ Путин попросил девушку не терять надежду на выздоровление и пообещал разобраться, как можно помочь ей лично. Президент рассказал, что обеспечить доступность медицинской помощи - на данный момент задача номер один в этой сфере. Путин пообещал или построить новую больницу, или восстановить старую.

Он также поделился с ней личной историей. "Дашенька, смотри, я как правило, не распространяюсь о своих личных делах. Но сейчас расскажу. То же самое произошло с моим папой", - сказал Путин. По его словам, отец кричал от боли по ночам. Он умер не от той болезни, которая была ему диагностирована.

В четверг в Гостином дворе в 15-й раз проходит прямая линия с Владимиром Путиным, в рамках которой президент отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию беседы президента с гражданами.

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