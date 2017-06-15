Турция достроила 700-километровую стену на границе с Сирией
Турция завершила строительство 700-километровой стены на границе с Сирией. Турецкий министр обороны также отметил, что внешние рубежи страны будут оборудованы системами освещения, сенсорами, а также камерами видеонаблюдения.
Министр обороны Турции Фикри Ишык заявил, что страна завершила строительство 700-километровой стены на границе с Сирией. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Hurriyet.
По его словам, в настоящее время начаты работы по возведению аналогичной стены на границе с Ираном. Ишык отметил, что внешние рубежи Турции будут оборудованы системами освещения, сенсорами, а также камерами видеонаблюдения.
В сентябре 2013 года турецкие власти распорядились построить двухметровую стену на границе с Сирией для предотвращения контрабанды и незаконного проникновения на свою территорию.