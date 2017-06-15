МВД Украины пообещало зачистку Донбасса

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Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что в Донбассе будет проведена зачистка, когда регион якобы вернется под контроль Киева. В первую очередь, по его словам, эта мера будет применена к участникам "террористических незаконных вооруженных формирований".

Как только Донбасс вернется под контроль Киева, в регионе будут проведены зачистки, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Об этом пишет "Ридус".

По его словам, в Киеве верят, что рано или поздно будут контролировать эту территорию. Шкиряк добавил, что под зачисткой он подразумевает правоохранительную деятельность, которая будет применяться к участникам "террористических незаконных вооруженных формирований".

Ранее в феврале 2017 года секретарь СНБО Украины Александр Турчинов говорил, что на полную "очистку" Донбасса киевским силовикам понадобится около месяца.