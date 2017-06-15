Путин: нужно позаботиться о москвичах, попавших в программу реновации

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Владимир Путин отметил, что необходимо позаботиться о москвичах, живущих в домах, которые попали в программу реновации. При этом российский лидер подчеркнул, что нельзя насильно заставлять людей участвовать в этом проекте.

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо позаботиться о москвичах, живущих в домах, которые попали в программу реновации. Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии", передает TVC.ru.

"Речь идет о жилом фонде в Москве, который через десять лет объективно превратится в ветхое, аварийное жилье", - сказал Путин. Он отметил необходимость своевременного решения данной проблемы. При этом российский лидер подчеркнул, что нельзя насильно заставлять людей участвовать в программе реновации.

Многие россияне спрашивают президента в ходе "Прямо линии", можно ли применить данный проект по всей России. По словам Путина, аварийное жилье является проблемой для всей страны, однако не у всех регионов есть средства для финансирования программы реновации.

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