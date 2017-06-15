СК проверит жалобу о незаконной застройке в Балашихе после "Прямой линии"

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Следственный комитет начал проверку по прозвучавшей во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жалобе на незаконную застройку жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе.

СК по Московской области начал проверку после жалобы, которая прозвучала во время "Прямой линии", о незаконной застройке жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе.

Как сообщили ТАСС в ведомстве, проверка информации о застройке домов возле полигона "Кучино" организована по указанию руководителя ГСУ СКР по Московской области.

В ходе "Прямой линии" жители Балашихи обратились к президенту с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент пообещал помочь решить эту проблему.

В четверг в Гостином дворе в 15-й раз проходит прямая линия с Владимиром Путиным, в рамках которой президент отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию беседы президента с гражданами.

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