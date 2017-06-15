СК проверит жалобу о незаконной застройке в Балашихе после "Прямой линии"
Теги: Политика путин скр подмосковье прямая линия
Следственный комитет начал проверку по прозвучавшей во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жалобе на незаконную застройку жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе.
СК по Московской области начал проверку после жалобы, которая прозвучала во время "Прямой линии", о незаконной застройке жилыми домами территории возле свалки бытовых отходов в подмосковной Балашихе.
Как сообщили ТАСС в ведомстве, проверка информации о застройке домов возле полигона "Кучино" организована по указанию руководителя ГСУ СКР по Московской области.
В ходе "Прямой линии" жители Балашихи обратились к президенту с просьбой помочь решить проблему с огромной свалкой, расположенной в непосредственной близости от жилых домов. Президент пообещал помочь решить эту проблему.
В четверг в Гостином дворе в 15-й раз проходит прямая линия с Владимиром Путиным, в рамках которой президент отвечает на вопросы россиян. TVC.RU ведет онлайн-трансляцию беседы президента с гражданами.
Читайте также:
Владимир Путин рассказал о своем отце
Путин сравнил Коми со Сноуденом и пообещал убежище
Путин: Россия не считает США своим врагом
Путин призвал не накручивать ситуацию вокруг Исаакиевского собора
Новости по теме Прямая линия с президентом
-
15 июня 2017
Воробьев пообещал быстро закрыть мусорный полигон в Балашихе
-
15 июня 2017
Собянин пообещал лично контролировать реализацию программы реновации
-
15 июня 2017
Путин ответил на вопрос о своем преемнике
-
15 июня 2017
За четыре часа "Прямой линии" Путин ответил на семь десятков вопросов
-
15 июня 2017
Путин: нужно позаботиться о москвичах, попавших в программу реновации