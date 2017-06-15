Европарламент окончательно лишил Ле Пен депутатского иммунитета

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Марин Ле Пен окончательно лишилась депутатского иммунитета за незаконные выплаты и фиктивное трудоустройство своих однопартийцев в Европарламент.

Европарламент лишил лидера французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности за то, что она назначала однопартийцев парламентскими помощниками и платила им зарплаты из бюджета ЕП. Об этом сообщает "Интерфакс".

Марин Ле Пен игнорировала повестки французских правоохранительных органов, которые заподозрили ее в растрате средств ЕП, ссылаясь на свой депутатский иммунитет.

В среду ЕП снял депутатскую неприкосновенность с отца Марин, Жана-Мари Ле Пена, за подстрекательство к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве.

Первый раз Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности в июле 2014 года за подстрекательство к расовой ненависти. Она сравнила молящихся на улице мусульман с оккупацией страны времен Второй мировой войны. В декабре 2015 году с нее сняли обвинение и вернули иммунитет.

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