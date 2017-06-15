Ученые ждут апокалипсиса из-за уменьшения числа пятен на солнце

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Ученые из США заявили, что уменьшение числа пятен на солнце приведет к апокалипсису на Земле. По их мнению, звезда сейчас остывает. В связи с этим, на планете смогут выжить только те существа, которые приспособятся к постоянному холоду и темноте.

Уменьшение числа пятен на солнце является предвестником апокалипсиса, уверены ученые из США. К такому выводу они пришли в ходе наблюдений за небесным светилом, передает "Русская планета".

По мнению астрономов, это объясняется тем, что звезда начала остывать. И теперь Земле в ближайшее время не миновать апокалипсиса, отметили специалисты.

Эксперты добавили, что остывание звезды, при этом, не приведет к полному вымиранию всего живого на Земле. По их мнению, выжить смогут те существа, которые научатся жить в условиях постоянного холода и темноты.

По прогнозам ученых солнце окончательно потухнет через 10 миллиардов лет.